İrem Derici, "Adliyeler açıldı" notuyla duyurdu

28 Mayıs 2020 Perşembe, 09:25

İrem Derici, Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında koruma kararı çıkarttı. Bu karara göre ünlü sunucular 2 ay süreyle şarkıcı hakkında yorumda bulunamayacak. İrem Derici, koruma kararının bir kopyasını sosyal medya hesaplarından "Adliyeler açıldı" notuyla paylaştı.

'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programının sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali, şarkıcı İrem Derici hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Derici, geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında, "Boş yapıyorlar. Alkolü bıraktığımın ertesi günü bir de. Kadınlardan biri ertesi gün istifa etti" demişti.

Derici'nin bu sözlerinin ardında, 'Söylemezsem Olmaz' sunucularından Serengil, "İrem Derici sanatçı filan değil. Son derece avam ve kalitesiz konuşma tarzı" karşılığını vermişti.

Serengil'in, "Hiç aynaya bakmadığını düşünüyorum. Sadece avam ve hakaret dolu söylemleriyle gündem yaratmaya çalışıyor. Arkadan sallamak çok kolay. Biraz terbiyeli olun. Ajdar'ın da şarkısı tutmuştu zamanında ne olacak?" şeklindeki sözleri dikkat çekmişti.

Bircan Bali "İrem Derici bize 'kaknem' demiş. Kaknemin ne demek olduğunu söylüyorum. Katnem; huysuz, çirkin, hırçın, sıska, ağzı bozuk, agrasif" ifadelerini kullandı. Seren Serengil ise bu sözü ona iade etti.

İrem Derici, yayında yapılan açıklamalardan sonra Seren Serengil'e sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. "Ablacım bıktım senden. Git yaşıtlarınla oyna, beni bir sal artık. Bundan sonra adımı her andığında bir yavru kedi ölecek gibi düşün ve kapat o ağzını" ifadelerini kullandı.