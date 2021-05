İrfan Can Kahveci: "Her takımı yenecek kapasitedeyiz"

30 Mayıs 2021 Pazar, 18:44

A Milli Takım, EURO 2020 öncesindeki Antalya kampının ikinci hazırlık maçında yarın Gine ile oynayacak. Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesinde teknik direktör Şenol Güneş ile İrfan Can Kahveci, basın toplantısında konuştu.

Çok güzel kamp ve iyi bir hazırlık süreci geçirdiğini anlatan İrfan Can Kahveci, "Takım olarak birlik halindeyiz, iyi zaman geçiriyoruz. Avrupa Şampiyonası elemelerinde de başarılı olduk. Avrupa Şampiyonası'nda da gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sakatlığının geçtiğini ve kampın ilk günlerinde bireysel antrenman yaptığına değinen İrfan Can Kahveci, şunları söyledi:

"5-6 gündür takımla çalışıyorum. Korona döneminde uzun bir zaman bireysel antrenman yaptık. Tatil yapamadan, dinlenmeden tekrar başladık. Bu süreçte sakatlık oldu. Yoğun tempo oldu. Avrupa Şampiyonası'na konsantreyiz, kulüp takımlarımızı kenara bıraktık. Burada başarılı olmak istiyoruz. İnşallah gol atarım, takımımız başarılı olur."

Azerbaycan maçını değerlendiren Kahveci, "Oynayan oyuncular sürekli birlikte oynamadığı için olumsuz yanları olmuştur. Sonuçta hazırlık maçıydı. Hocamız da herkesi görmek istiyor. Her önümüze gelen maçı yenmek istiyor. Hocamız da bizlere eksi ve artı yönlerimizi aktardı. İnşallah önümüzdeki maçları da kazanırız" diye konuştu.

İtalya maçı hakkında konuşan İrfan Can Kahveci, "Şu an hazırlık maçını oynuyoruz. İtalya maçını tam analiz edemedik. Bizim takımımız çok güçlü, her takımı yenebilecek kapasitede. İlk maçta güzel başlamak istiyoruz. Ülkemizin her zaman desteğini hissettik. Bu turnuvada da hissetmeyi diliyorum" dedi.