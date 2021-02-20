İrfan Can'ın oynayacağı tarih belli oldu
Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürürken gözler İrfan Can'a çevrildi. Yeni transferin gelecek hafta oynaması bekleniyor.
Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürürken gözler İrfan Can'a çevrildi. Yeni transferin gelecek hafta oynaması bekleniyor.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladığı belirtildi.Pasın ardından çift kale maçla sürdürülen idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci'nin bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladığı kaydedildi.Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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