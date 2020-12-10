"Irkçı hakemler için ömür boyu men cezası istedik"

10 Aralık 2020 Perşembe, 18:55

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain'le oynadığı maç, dördüncü hakem Rumen Sebastian Coltescu'nun temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı saldırısı nedeniyle ertelenip, dün akşam tamamlanan Başakşehir, İstanbul'a döndü.

Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki maçlarını tamamlayarak Avrupa macerasına nokta koyan turuncu-lacivertlilerde Başkan Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Okan Buruk ve yardımcı antrenör Pierre Webo, ırkçılık skandalıyla ilgili İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

GÜMÜŞDAĞ: IRKÇILIĞA KARŞI DİRENİŞ GECESİ

Başkan Göksel Gümüşdağ, 8 Aralık gecesinin ırkçılığa karşı bir direniş gecesi olarak tarihe geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

"Şampiyonlar Ligi'nin son maçını bitirmiş bulunmaktayız. Şampiyonlar Ligi bizim ilk deneyimimiz. Dolayısıyla başta teknik direktörümüz Okan Buruk olmak üzere yardımcı antrenörlerimiz Webo ile birlikte bütün yardımcı antrenörümüze ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Tabii dünkü maçın skorunu konuşmaya gerek yok çünkü dünkü maçın anlamı ve önemi çok başka ama diğer maçlarda cesur mücadele ettiğimiz için, son dakikalara kadar pes etmediğimiz için 6 yaşında bir takım olmamıza rağmen bu mücadeleyi onurlu verdiğimize inanıyoruz. Onun için de sizlerin huzurunda bir kez daha takımıma ve teknik direktörüme teşekkür ediyorum. Tabii 8 Aralık gecesi bence artık dünyada literatüre giren ırkçılığa karşı bir direniş gecesi gibi adeta tarihe notunu düştük. Dolayısıyla 8 Aralık sadece Başakşehir için sembolü olmayacak. İnanıyorum ki tüm dünya sporu için, sadece Avrupa'da değil dünya sporu için, çok önemli ve tarihe not geçilecek bir gün olarak anılacak. Dolayısıyla ben bu takımın başkanı olmaktan onur duyuyorum. Gerek yönetim kurulunda asbaşkanlarım, teknik direktörüm, oyuncularımız, ki Webo bizim hem oyuncumuzdu hem de yardımcı antrenörümüz, hepsi ile gurur duyuyorum. Çünkü uzun süren müzakereler sonrası biz İstanbul'a dönme kararı almıştık ama UEFA ile kulübümüzün CEO'sunun ve hepimizin yaptığı müzakereler sonucunda kalmak kaydını otele dönmek kaydını ancak 4 hakem değişirse bu kararı değiştiririz dedik. Bu konuda şunu söyleyebilirim; UEFA yetkilileri ile müzakere anlarında ve geri dönüş noktasında bir saatlik çok verimli ilişkiler yürütüldü. Dolayısıyla UEFA'ya buradan teşekkür ediyorum."

"BU HAKEMLERE ÖMÜR BOYU MEN VERİLMESİ GEREKİR"

Skandal maçla ilgili UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e mektup göndereceğini kaydeden Gümüşdağ, "Bugün Aleksander Ceferin'e bir mektup hazırladık. Yarın mektubu göndereceğim. Hem UEFA'nın bu maç sürecindeki ilişkilerdeki hızlılığı ve bizle yaptığı müzakerelerden dolayı teşekkür edip aynı zamanda da artık bu insanlık suçu olan, bizler için yaratılanı Yaradandan ötürü severiz bakışı ile ırkçılığın dünya suçu olduğunu ve insanlık suçu olduğunu, bunu sadece lafta değil artık radikal kararlarla neticeye gitmesi gerektiğini ve bu hakemlerin kendi ülkelerindeki disiplin kurulunda, daha önceki faaliyetleri UEFA Disiplin Kurulu'nda daha önce bunlarla ilgili bir savunma var mı, bunların da bizim tarafımızdan bilinmesini talep ettim. Ve aynı zamanda da bu hakemlerle ilgili biz Başakşehir ailesi olarak bütün dünyaya duruşumuzu gösterdik. Şimdi sıra UEFA'da. Bu hakemlere ömür boyu men verilmesi gerekir. Bu bizim talebimiz. Tabii ki savunma soruşturma açıldı, gerekli çalışmalar yapılacaktır ama bunu çok haklı olarak talep ediyoruz" dedi.

