Irkçılığa karşı ortak tavır!
Beşiktaş Kulübü, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçeli Vedat Muriç ve Trabzonsporlu Alexander Sorloth, Amerika’da bir polis memuru tarafından boğularak öldürülen George Floyd için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
Beşiktaş Kulübü, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçeli Vedat Muriç ve Trabzonsporlu Alexander Sorloth, Amerika’da bir polis memuru tarafından boğularak öldürülen George Floyd için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
Amerika Birleşik Devletleri’nde George Floyd’un polis memuru tarafından boğularak öldürülmesinin ardından, dünyada yaşanan olaya tepkiler çığ gibi büyüyor. Spor dünyasından da birçok kişi yaşanan olay sonrası tepkilerini dile getirdi. Avrupa'da birçok kulüp antrenmanlarda diz çökerek tepki gösterirken, bazı sporcular da sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi. Türkiye'de de yaşanan acı olaya sessiz kalınmadı. Beşiktaş Kulübü yaptığı paylaşımda, "George Floyd için adalet" notunu düşerken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise, "Irkçılığa hayır de" mesajını paylaştı. Trabzonsporlu Alexander Sorloth, "Siyahi hayatlar da önemlidir" açıklamasını yaparken, Fenerbahçeli Vedat Muriç de birlik mesajı verdi.
Video Haberler
- 'Polis şiddetini' protesto eden gençler gözaltına alındı
- Sıcak havayı fırsat bilip denize girdiler
- CHP'li Atıcı'dan AKP'li Resul Tosun'a 'laiklik' yanıtı
- Arnavutköy'de pazar yerini sel bastı
- İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe kurallarına uyulmadı
- Canlı yayında böyle yakalandı! Hemen açıklama yaptı
- Bodrum’da şezlong fiyatı dudak uçuklattı
- Utandıran görüntüler! Korkunç manzara böyle görüntülendi
- Engin Altay, Erdoğan'a böyle seslendi: Gel korkma!
- Yurttaş soruyu Berat Albayrak'ı taklit ederek yanıtladı