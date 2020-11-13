İrlanda'da Vida vakası

13 Kasım 2020 Cuma, 15:06

İrlanda Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Alan Browne’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Oyuncunun izolasyon sürecinin başladığı belirtilirken İrlanda Milli Takımı’nda herhangi bir oyuncuda pozitif bulguya rastlanmadığı ifade edildi. Independent’da yer alan alan haberde İngiltere Milli Takımı’nın da birkaç gün boyunca karantinada kalacağı kaydedildi. İngiltere Futbol Federasyonu’ndan İngiliz oyuncuların testlerine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. İrlandalı oyuncu İngiltere karşında 90 dakika sahada kaldı.

