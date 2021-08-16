İrlandalı milli sporcu, kendi ülkesinde saldırıya uğradı
İrlandalı olimpik sporcu Jack Woolley, bir grubun saldırısına uğradığını açıkladı.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda İrlanda'yı tekvando erkekler 58 kiloda temsil eden Jack Woolley sosyal medya üzerinden saldırıya uğradığını açıkladı.
Bir yabancı grubun kendine ansızın saldırdığını belirten Wolley, görüntüleri Instagram hesabı üzerinden paylaştı.
İrlanda'yı olimpiyatlarda temsil eden ilk tekvandocu olan sporcu, saldırı üzerine yaptığı açıklamada "Geçen gece arkadaşlarımla yemek yemeye gittim. Ardından birkaç kişi bara geldi. 20’li yaşlarda olduklarını tahmin ettiğim 8 ila 12 kişilik kadın ve erkeklerden oluşan çete, insanlara saldırmaya başladı. Ne yazık ki, bu grup üyelerinden biri tarafından rastgele yüzüme yumruk atıldı. Saldırgan, bana yumruk attıktan sonra, 'Özür dilerim, yanlış kişi' dedi. Saldırı sonrası bilincim açık olduğu için ambulansı çağırabildim." dedi.
Bu süreçte arkadaşları ve destekçilerine teşekkür eden Woolley, "Destek ve nazik mesajlarınız için hepinize tekrar teşekkür ederim. Hızlı bir iyileşme için umuyorum. Zor bir iki ay oldu." ifadelerini kullandı.
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