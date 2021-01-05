İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin istifa ettiği iddia edildi
Reuters'in Bloomberg'i kaynak gösterdiği habere göre İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali görevinden ayrılmayı planlıyor.
Reuters'in haberine göre, İş Bankası ise konu ile ilgili açıklama yapmadı. Öte yandan İş Bankası'ndan bugün gönderilen bir basın davetinde Bali'nin yarın saat 10.00'da bir toplantı yapacağı belirtildi.
Bali 10 yıldır İş Bankası GM olarak görev yapıyor.
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