İş cinayeti: Telefonla konuştuğu sırada kafasına taş düştü
Beylikdüzü'nde kafasına taş düşmesi sonucu ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi'ndeki bir inşaatta geçen cuma günü telefonla konuştuğu sırada kafasına taş düşen 30 yaşındaki işçi Ali Ekber Ölmez, ağır şekilde yaralandı.
Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Ölmez, hayatını kaybetti.
Bu arada, güvenlik kamerası kayıtlarında, Ali Ekber Ölmez'in baretsiz şekilde telefonla konuştuğu sırada kafasına taş düştüğü görülüyor.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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