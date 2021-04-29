İş mahkemesi hâkiminden kanser hastaları için umut verici ‘SGK’ kararı

29 Nisan 2021 Perşembe, 02:00

Akciğer zarı kanserine yakalan Nurten Öner isimli yurttaşa doktorlar nivolumab ve ipilimumab isimli iki ilacı kullanması gerektiğini belirttiler. Ancak fiyatları asgari ücretin yaklaşık 22 katı olan bu ilaçların bedeli Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmadı. Geçim sıkıntısı yaşayan Öner, avukatları aracılığıyla ilaçlarının karşılanması için İstanbul 21. İş Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme ise Öner’in ve bu ilaçları kullanması gereken kanser hastalarının yüzünü güldürecek bir karar verdi ve ara kararı anayasanın hükümleriyle açıkladı. Kararında anayasada yer alan, “Herkes yaşama, maddi manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir” ifadelerini kullanan ve yaşam hakkının en kutsal ve birincil hak olduğunun vurgulayan mahkeme, karar kesinleşinceye kadar söz konusu ilaçların Öner’e karşılıksız verilmesine hükmetti.

‘ZAMANLA YARIŞ VAR’

Kararı gazetemize değerlendiren Nurten Öner’in avukatı Serdar Çevik özetle şunları söyledi:

“Bu tür hastalıklarda gerekli tedavinin yapılması ve ilaçların alınması bakımından her geçen dakika hasta için hayati önem taşımaktadır. Alınan bu tedbir kararı ile temin edilecek ilaçlar ve beraberindeki tedavinin hastanın ömrünü uzatacağını ve hastayı iyileştirebileceğini doktorların görüşlerine dayanarak söyleyebilirim. Bizim temennimiz bu amansız hastalığın tedavisi için doktorların uygun gördüğü akıllı ilaçların ücretinin mevzuatta yapılacak değişiklik ile SGK tarafından ödenmesini sağlamak ve dava açılmasına gerek olmamasıdır. Zira aksi takdirde yargılama sürecinde geçirilecek zaman hasta için telafisi imkânsız zararlar doğurabilir.”