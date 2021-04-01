İş Sanat’ta nisan Saygun ile başlıyor
İş Sanat’ın çevrimiçi nisan programı, ayın ilk günü yayımlanacak Camerata Saygun konseriyle başlıyor.
İlk Türk operası “Özsoy”un bestecisi Prof. A. Adnan Saygun’un adını taşıyan klasik müzik topluluğu Camerata Saygun, keman sanatçısı Prof. Nuri İyicil tarafından 2005 yılında kuruldu. Kendi yetiştirdiği öğrencilerle Camerata Saygun’u kuran İyicil, Adnan Saygun Oda Konçertosu’nun seslendirilişini yönettiği ilk konserden kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Başkemancılığını Mehmet Yasemin’in üstlendiği topluluk, Edward Grieg, Antonín Dvorák, Edward Elgar ve Alexander Borodin’in eserlerinden oluşan romantik dönem repertuvarıyla İş Sanat’a ilk kez konuk olacak.
Konser, ilk gösteriminin yapılacağı 1 Nisan saat 20.30’dan itibaren sezon sonuna kadar İş Sanat’ın YouTube kanalından ve internet sitesinden izlenebilecek.
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