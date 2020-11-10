İşçilerden uyarı: Yasanın altında onayı olanları tarihe gömeceğiz

10 Kasım 2020 Salı, 16:50

TBMM’de görüşmeleri süren 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların kıdem tazminatı ve emeklilik hakkını gasp eden yasa teklifine karşı DİSK çok sayıda şehirde eyleme çıktı.

İşçilerin teklifi protesto için bir araya geldiği adreslerden biri de Beşiktaş’ta bulunan Barbaros Parkı oldu. Burada düzenlenen kitlesel basın açıklamasında konuşan DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, Türkiye’nin dört bir yanında işçiler ve emek dostlarıyla birlikte bu mücadeleyi başarıyla sonuçlanana kadar devam ettireceklerini belirtti.

ONAYI OLANLARI TARİHE GÖMECEĞİZ

Serdaroğlu, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"TBMM’de komisyondan geçti torba yasaları. Torbaları batsın. Torbaları kafalarına geçsin onların. Torbaların içerisinden işçilere ne çıktığını biz biliyoruz. Ne diyorlar? 'Pandemi sürecinde işçi ve işverenlerin zararlarını sosyal devlet anlayışı doğrultusunda karşılamak için bu düzenlemeyi çıkartacağız' diyorlar. Peki o düzenlemede işçilere hiçbir şekilde, hiçbir maddesinin faydası var mı? Neden o başlığı koyuyorsunuz? Bu insanların hala size inandığını mı sanıyorsunuz? O başlık, başlı başına sizin yalanınızdır. İşçiler hiçbir şekilde bu torba yasadan pandemi koşullarında yaşamış olduğu sorunları telafi edecek bir maddeyle karşılamamıştır."

Komisyon'da AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edilip Meclis’e gelen torba yasa teklifinin altında onayı olan bütün milletvekillerini tarihe gömeceklerini belirten Serdaroğlu, "Onlar hep nefretle hatırlanacaklar. Onlar hep çoluklarının çocuklarının yüzüne bakamayacak şekle gelecekler. Bunları bilsinler." ifadelerini kullandı.



