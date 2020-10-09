IŞİD'in 'savaşçıları' olduğu öne sürülenlere Çankırı'da operasyon
Çankırı'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda örgütün 'savaşçıları' olduğu öne sürülen yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 4'ü Suriye bölgesinde IŞİD adına 'savaşçı' oldukları, biri de örgüt içinde finans işlerini yürüttüğü öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
- Yalçın'ın tehdit ettiği Çilingiroğlu'ndan açıklama
- Kadrosu başka hastaneye gönderilmiş
- MEB yüz yüze eğitimin işleyişini açıkladı
- Emekli maaşlarında risk
- Emekli maaşı ve sağlık harcamaları karşılanamayabilir
- Belediye başkanı da yakalandı
- Ne kadar para kaybettiğinize inanamayacaksınız
- 'Hermes çanta' davası: Anlayana gerekçe açık!
- ‘Sen istiyor duj? Verecek 100 dolar!’
- İmza vermeyene taşra tehdidi
Video Haberler
- Dolar 7,94'ü gördü vatandaş sordu: #NeredesinYigitBulut
- Saadet Partisi'nden dolar videosu
- Sarıbal'dan Erdoğan ve Soylu'ya tepki
- Arkadaşını öldürdüğünü SMS ile bildirdi
- Tekirdağ’daki hortum anı böyle görüntülendi
- Sokak köpeklerinden kaçarken canından oldu
- Akdeniz fokundan ibretlik ‘çöp tepkisi’
- Ermenistan Başbakanı neye uğradığına şaşırdı!
- Kadıköy'de hareketli anlar! Linçten polis kurtardı
- Köpek balığı ile burun buruna geldi! Korku dolu anlar
En Çok Okunan Haberler
- Yalçın'ın tehdit ettiği Çilingiroğlu'ndan açıklama
- Kadrosu başka hastaneye gönderilmiş
- MEB yüz yüze eğitimin işleyişini açıkladı
- Emekli maaşlarında risk
- Emekli maaşı ve sağlık harcamaları karşılanamayabilir
- Belediye başkanı da yakalandı
- Ne kadar para kaybettiğinize inanamayacaksınız
- 'Hermes çanta' davası: Anlayana gerekçe açık!
- ‘Sen istiyor duj? Verecek 100 dolar!’
- İmza vermeyene taşra tehdidi