IŞİD'in 'savaşçıları' olduğu öne sürülenlere Çankırı'da operasyon

Çankırı'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda örgütün 'savaşçıları' olduğu öne sürülen yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

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09 Ekim 2020 Cuma, 11:35
IŞİD'in 'savaşçıları' olduğu öne sürülenlere Çankırı'da operasyon
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Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 4'ü Suriye bölgesinde IŞİD adına 'savaşçı' oldukları, biri de örgüt içinde finans işlerini yürüttüğü öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.



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