İşitme Engelli Milli Takımı'nın acı kaybı!
İşitme engelli milli futbolcu Hüseyin Er'in ölümü üzüntü yarattı.
İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı oyuncularından Hüseyin Er, hayatını kaybetti.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, yayımladığı başsağlığı mesajında, "Futbol milli takım sporcumuz Hüseyin Er'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Hüseyin'e, işitme engelliler camiamız adına, Yüce Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dilerim." ifadelerine yer verdi.
Milli futbolcu Hüseyin Er'in geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği belirtildi.
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