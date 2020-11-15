Islak pistte zor anlar
2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'si başladı.
Görsel: İHA
Yarış öncesi yağan yağmur pisti iyice kayganlaştırırken sürücüler zor anlar yaşadı.
İlk 3 cepte Lance Stroll (Racing Point), Max Verstappen (Red Bull), Sergio Perez (Racing Point), Alex Albon (Red Bull), Daniel Ricciardo (Renault), Lewis Hamilton (Mercedes) yer aldı. Start sonrası Vettel iyi kalkışla 3’üncülüğe çıktı.
8.viraj özellikle Ferrari takımını çok zorladı.
Perez’i geçmeye calışan Verstappen ise ilk spin atan pilot oldu ve 3'üncülükten 8'inciliğe geriledi.
Yarışı Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu izliyor.
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