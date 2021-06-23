İsmail Saymaz, paylaşımını silerek Uğur Dündar'dan özür diledi

23 Haziran 2021 Çarşamba, 10:30

KRT TV'de yayımlanan "Şimdiki Zaman" programına önceki akşam son kez yorumcu olarak katılan Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, yayında Sözcü yazarları Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil arasında yaşanan tartışmaya değindi.

Yaptığı paylaşımı silen Saymaz, gazeteci Uğur Dündar'dan "Uğur Ağabeyimiz bunu dünkü tartışmaya yormuş. Aklımın ucundan geçmez" sözleriyle özür diledi.

Saymaz, açıklamasında şunları kaydetti:

Bugün aslında ben bir tweet atmıştım, onu da açıklamak isterim. O tweet'i sildim, çünkü yanlış anlaşıldı. Ben aslında dünkü tartışmayı kastetmedim. Üç gün önce de Sözcü'nün YouTube kanalında ifade etmiştim.

Biz gazeteciler olarak, Sedat Peker'in ortaya attığı ciddi ithamları ve iddiaları, Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu cinayeti, Yeldana Kaharman'ın şüpheli ölümü, Yalıkavak Marina'ya çökme, Paramount Oteli olayı, Latin Amerika'dan Türkiye'ye gelen uyuşturucu hattı, Erkam Yıldırım olayı, bütün bu ciddi iddiaları unuttuk. Neyi tartışıyoruz peki? Cukkacı gazeteci, avantacı gazeteci meselesini tartışıyoruz. Bunu biraz da maalesef biz gazeteciler bu hale getirdik. Aslında bu etik bir mesele. Biz bunu kendi mahallemize çekerek asıl büyük iddiaları tartışılamaz hale getirdik.

Ben de aslında bunu kasteden bir tweet atmıştım. Ama Uğur Ağabeyimiz bunu dünkü tartışmaya yormuş. Aklımın ucundan geçmez. Bir de tabii orada adım geçiyor ve gazetenin yazarıyım. Dolayısıyla gazetemin iki yazarı arasındaki tartışmaya üçüncü bir yazar olarak dahil olmak da doğru gelmiyor bana. Dünkü tartışmayı da kesinlikle düşünerek değil, ondan önceki bu avantacılık meselesinin cinayetleri ve toplumsal olayları gölgede bıraktığına dair bir tweet atmıştım.

Sonradan Uğur Ağabey'in incineceğini düşündüm. Çünkü Uğur Ağabey'in dünkü tartışmada mağdur edildiğini, hedef alındığını, haksızca itham edildiğini, haklı olduğunu ve yanında olduğumuzu bugün kalın kalın altını çizerken, eğer incindiyse kendisinden sizin huzurunuzda, ekran başında izliyor.

Onun kameradan gözlerine bakarak kendisinden özür dilerim. Bugüne kadar üzerimizde geçen emeklerinden ötürü kendisine de ayrıca teşekkür ederim.