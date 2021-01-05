İSO’nun açıkladığı Türkiye İmalat PMI Endeksi, 2020 Aralık’ta 50.8’e geriledi

05 Ocak 2021 Salı, 06:00

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı ve büyümenin öncü verisi olarak kabul edilen Türkiye İmalat PMI Endeksi, 2020 Aralık’ta 50.8’e geriledi. Böylece İmalat PMI, son 7 ayın en düşük seviyelerine işaret etti. Veri bir önceki ay 51.4 düzeyindeydi.

TL’DEKİ ERİME

İSO’dan yapılan açıklamada, “Birçok ihracat pazarında virüsün ikinci dalgasının yaşanmasına bağlı olarak yeni ihracat siparişleri de yavaşladı” denildi. Teslimat sürelerinin Haziran 2005’ten beri ikinci en yüksek oranda artması, arz tarafında yaşanan sorunları öne çıkardı.

Teslimat sürelerindeki en belirgin artış, salgının nisan ayındaki zirvesinde görülmüştü. Arz yetersizliklerinin para birimindeki zayıflık ile birleşmesi, girdi maliyetlerinde keskin ve önceki aya göre hızlanan bir artışa yol açtı. En güçlü büyüme tekstilde, en belirgin ivme kaybı giyim ve deri ürünlerinde kaydedildi.

IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, “Tedarik zincirindeki ciddi aksamalar, firmaların ihtiyaç duyduğu malzemeleri temin etme imkânını sınırladı ve maliyet yüklerinde zaten yüksek seyreden artışı hızlandırdı” diye konuştu.