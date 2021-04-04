İspanya Kral Kupası'nı Sociedad kazandı, olaylar çıktı
İspanya Kral Kupası'nda ertelenen 2019-2020 sezonu finalinde, Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup eden Real Sociedad kupanın sahibi oldu. Maç sonnrası olaylar çıktı.
İspanya Kral Kupası'nda ertelenen 2019-2020 sezonu finalinde, Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup eden Real Sociedad kupanın sahibi oldu.
Yeni tip koronavirüsten (Covid-19) dolayı, her iki kulübün maçın taraftarlı oynanması için anlaşmasıyla geçen yıl oynanmayan final, tüm girişimlere rağmen salgının yoğunluğunun devam etmesi nedeniyle seyirci alınmadan organize edildi.
Sevilla'nın La Cartuja Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İkinci yarı daha fazla risk alan ve gol arayan Real Sociedad, 63. dakikada Mikel Oyarzabal'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Avantajını maçın sonuna kadar devam ettiren Real Sociedad, 34 yıl aradan sonra tarihinde 3. kez kupanın sahibi oldu.
Real Sociedad, kupayı Kral 6. Felipe'nin elinden aldı.
Diğer yandan Kral Kupası tarihinde ilk kez, Bask bölgesinin iki takımı finalde karşı karşıya geldi.
Kral Kupası'nı şimdiye kadar 23 kez kazanan Athletic Bilbao, bu sezon da finale kalmayı başarmıştı.
İspanya Kral Kupası'nda bu sezonun finali, 17 Nisan'da Barcelona ile Athletic Bilbao arasında oynanacak.
BİLBAO'DA TAŞKINLIK YAPAN TARAFTARLARA POLİS MÜDAHALE ETTİ
Bu arada Sevilla'daki maçın başlamasından yaklaşık 3 saat önce Athletic Bilbaolu taraftar grupları Bilbao sokaklarına çıktı.
Covid-19'da alınan maske takma ve sosyal mesafe önlemlerine uymadan takımlarına destek vermek isteyen taraftarlardan bazıları, polise şişe, taş ve çevredeki barların teraslarında bulunan sandalyeleri atarak saldırdı.
Polisin müdahale etmesi ile taraftar grupları dağılırken, yaralanan bir gencin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Bask polisi, takımların dönüşlerinde ve kupa kutlamaları nedeniyle güvenlik önlemlerini artırdı.
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