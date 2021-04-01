İspanya'da "Büyük harf" krizi, rakip takımı küçük harfle yazdılar!

01 Nisan 2021 Perşembe, 10:23

İspanya, 2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Kosova'yı ağırladı.

İspanya karşılaşmaya Unai Simon; Marcos Llorente, Eric Garcia, Inigo Martinez, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Dani Olmo, Morata 11'i ile çıkarken, Kosova ise maça Ujkani; Hadergjonaj, Dresevic, Vojvoda, Aliti, Kokolli; Halimi, Kryeziu; Rashica, Celina; Muriqi ile çıktı.

Karşılaşmayı İspanya 3-1 kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri Olmo, Torres ve Moreno atarken Kosova'nın tek sayısı ise Besar Halimi ile geldi.

İSPANYA'NIN KOSOVA'YI TANIMAMASI 'BÜYÜK HARF' KRİZİ ÇIKARDI

Kosova'yı tanımayan devletler bloğunda yer alan İspanya, dün gece oynanan karşılaşmada büyük bir saygısızlığa imza attı. İspanya - Kosova maçının ülkedeki resmi yayıncısı olan kanal, Kosova'nın kısaltmasının 'kos' olarak küçük harflerle yazdı.

AYNISINI FEDERASYON MAÇ ANONSUNDA YAPTI

Sosyal medyada tepki çeken görüntünün ardından bir başka detay ortaya çıktı. İspanya Futbol Federasyonu'nun maç öncesinde yayınlanan anons görselinde de Kosova'nın küçük harflerle yazıldığı gün yüzüne çıktı.

BASIN TOPLANTISINDA GERGİNLİK

Maç öncesi düzenlenen ve Kosova Teknik Direktörü Bernard Challandes'in de yer aldığı basın toplantısında ise bir isim krizi yaşanmıştı. Kosova Milli Takımı ekibiyle medya arasında 'Kosova' ismini kullanmama nedeniyle yaşanılan gerginlik de dikkatleri çekmişti. İspanyol muhabirin 'Takım hocasına soruyorum' demesinin ardından Kosova teknik heyeti 'Hangi takım hocası lütfen söyler misiniz?' diyerek ısrarcı olmuştu.