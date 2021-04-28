İspanya’da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: Cinayeti aşk için işledim
İspanya’da iki yıl önce eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı, ilk kez çıktığı mahkemede, "Aşk için öldürdüm. Eşim Alzheimer hastasıydı. Onu o halde görmeye dayanamadım. Öldürdüm" sözleriyle cinayeti işlediğini itiraf etti.
İspanya’nın Iznajar kentinde, 2019 yılında eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı iki yıl sonra ilk kez hakim karşısına çıktı. Yaşlı adamın mahkemedeki ifadesi ise kan dondurdu.
Zanlı işlediği korkunç cinayeti, “Eşim olmadan hayatımın bir anlamı yoktu. Onu çok sevdim. Ve 61 yıl süren mutlu bir evliliğimiz vardı.Eşim Alzheimer hastasıydı. Onu o halde görmeye dayanamadım.Öldürdüm” dedi.
“BABAM DEPRESYONA GİRDİ”
Olay günü evde olan çiftin kızı MJ, annesinin sağlık durumunun kötü olduğunu ve annesine atıştırması için yemek götürdüğü sırada babasının cinayeti işlediği bıçağı gördüğünü söyledi.
Babasının depresyona girdiğini ifade eden MJ, “Bunu annemin acı çektiğini görmek istemediğinden dolayı yaptığını biliyoruz” diye konuştu.
Öte yandan, adli tıp doktorları, yapılan otopsi sonucunda 46 yaradan ikisinin kadının elinde rastlandığını, bunun da kadının kendini savunmak için mücadele ettiğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Bugün sonuçlanması beklenen duruşmada zanlının 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.
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