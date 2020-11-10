Isparta İl Sağlık Müdürü uyardı: "Vaka sayılarındaki artış korkunç"

10 Kasım 2020 Salı, 20:41

Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, kentte koronavirüs vaka sayılarının çok arttığını ve yayılımın aile içinde çok fazla olduğunu aktardı.



“100 POZİTİF VAKANIN 30’UNUN SOYİSMİ AYNI”

Karakaya, şu ifadeleri kaydetti:

"Bugün örneğin 100 pozitif vaka varsa bunun 30 tanesinin soyismi aynı. Bu da gösteriyor ki çarşı, pazar, sokakta kurallara uyuyoruz ama amcaya, dedeye, teyzeye gittiğimiz zaman sosyal mesafe yok. Çekirdek aile için bir şey demiyorum, çekirdek ailede çocukla aynı evde yaşayan için bir şey yapamayız ama akraba ziyaretleri ve misafirlikte kesinlikle ikram olmayacak ve maskeler çıkmayacak. Bu durum kamu kurum ve kuruluşlarda da geçerli. Kamu kurum ve kuruluşlara HES kodu olmadan girilemeyecek. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Bu kararları almamız ve hızı düşürmemiz gerekiyor.

“2 İLÇEDE KORKUNÇ RAKAMLARA ULAŞTIK”

Keçiborlu'da gün, mevlit yapılmış. Gelendost'ta asker uğurlaması ve yemeği yapılmış. İnanamadığınız sayılara ulaşıyoruz. 10, 30, 100, 150 sayılarına ulaştık. İl genel meclisi üyelerimiz bu tür faaliyetleri duyarlarsa kolluk kuvvetlerine haber versinler. İhbar etmezsek vebal altında kalırız. Ben şunu gördüm pozitif geçti, şu da oldu pozitif geçti dememek lazım. Siz iyi geçiriyorsunuz ama teyzeniz daha kötü geçirebiliyor. O yüzden herkesin korunması ve herkesin birbirine pozitifmiş gibi davranması gerekiyor. Ben daha önce pozitif oldum, tekrar olmam gibi bir şey yok, böyle bir çalışma da yok. O yüzden kurallara uymamız gerekiyor"