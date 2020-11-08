İsrail Başbakanı Netanyahu Biden'ı tebrik etti
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kesin olmayan sonuçlara göre ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD basınının kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazandığını açıklamasından yaklaşık 12 saat sonra Biden'ı kutladı.
Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, seçimi kazanmalarından dolayı Biden ve yeni Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e tebrik mesajı gönderdi.
Biden ile yaklaşık 40 yıllık yakın arkadaşlıklarının bulunduğunu kaydeden Netanyahu, "(Biden) İsrail'in harika bir dostu olarak tanıyorum. ABD ve İsrail arasındaki özel ittifakı daha da güçlendirmek için ikinizle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.
TRUMP'A TEŞEKKÜR
Netanyahu ayrıca başta tartışmalı Kudüs kararı ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde "İsrail'in egemenliğini" tanıması gibi Tel Aviv lehine aldığı kararları hatırlatarak ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.
Her ne kadar renk vermese de Netanyahu'nun Demokrat aday Biden yerine Trump'ın başkan seçilmesini istediği dile getiriliyordu.
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