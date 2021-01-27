İsrail Genelkurmay Başkanı’ndan İran’a uyarı
İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi katıldığı bir video konferansta, ABD’yi İran’ın nükleer anlaşmasına yeniden katılmaması konusunda uyararak, anlaşmanın İran’ın nükleer silah geliştirmesine olanak sağlayabileceğini savundu.
İsrail’de Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen video konferansta konuşan İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, ABD’yi İran’ın nükleer anlaşmasına yeniden katılmaması konusunda uyararak, anlaşmanın İran’ın nükleer silah geliştirmesine olanak sağlayabileceğini savundu.
"KABUL EDİLEMEZ BİR TEHDİT"
Kochavi, İran’ın anlaşmaya geri dönüşünün “operasyonel ve stratejik açıdan kötü" olacağını vurguladı. Kochavi, İran’ın nükleer programını sürdürmesine izin vermenin İsrail için "kabul edilemez bir tehdit" oluşturacağını ve "bölgede nükleer silahların yayılmasına yol açacağını" öne sürdü.
“BİR DİZİ HAREKAT PLANI HAZIRLAMASI TALİMATINI VERDİM”
Kochavi, bir İran saldırısı durumunda İsrail ordusunun saldırmaya hazır olduğunu belirterek, "Orduya mevcut planların yanı sıra bir dizi harekat planı hazırlaması talimatını verdim" ifadelerini kullandı. Kochavi, “Bu planlarla ilgileniyoruz ve önümüzdeki yıl içinde geliştireceğiz. Bunları gerçekleştirmeye karar verenler elbette siyasi liderler. Ancak bu planlar masaya yatırılmalı” dedi.
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