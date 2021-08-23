İsrail: "Üçüncü doz ikinci dozdan dört kat fazla koruyor"
İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan bulgulara göre, Pfizer tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 3. dozu, 60 yaş ve üzeri kişilerde enfeksiyon ve ciddi hastalıklara karşı korunmayı önemli ölçüde artırdı.
İsrail'deki Gertner ve KI enstitülerinden elde edilen istatistikleri inceleyen bakanlık yetkilileri, Pfizer aşısı olan 60 yaş ve üstü kişilerde, enfeksiyona karşı üçüncü dozdan 10 gün sonra sağlanan korumanın, ikinci dozdan dört kat daha fazla olduğunu öne sürdü.
Reuters'ta yer alan habere göre, elde edilen bulgular, Delta varyantını engellemek için destekleyici aşılar uygulayan İsrail merkezli Maccabi sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından geçen hafta bildirilen istatistiklerle aynı.
1,5 MİLYON KİŞİ ÜÇÜNCÜ DOZU ALDI
İsrail, 30 Temmuz'da 60 yaş üstü kişilere üçüncü aşıları uygulamaya başladı. Perşembe günü ise aşı için uygunluk yaşını 40'a düşürdü ve bu yaşın altındaki hamile kadınları, öğretmenleri ve sağlık çalışanlarını aşılamaya başladı. Üçüncü dozlar ise yalnızca en az beş ay önce ikinci aşısını yaptıranlara verilmekte.
Haziran ayından bu yana Delta varyantı salgınıyla mücadele eden İsrail, şu anda kişi başına dünyanın en yüksek enfeksiyon oranlarından birine sahip. Ülkenin 9,3 milyonluk nüfusunun 1,5 milyona yakını üçüncüdoz aşılarını aldı.
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