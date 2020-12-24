İsrail’de anket: Netanyahu’nun partisi sandalye kaybediyor
İsrail'de yapılan bir kamuoyu yoklaması, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un oylarının giderek düştüğünü ortaya koydu.
İsrail'deki 103FM radyosunun yayınladığı kamuoyu yoklamasına göre, mevcut Mecliste 35 milletvekiline sahip Netanyahu'nun partisi Likud'un bugün seçim olması halinde yarışı önde tamamlayacağı ancak sandalye sayısının 25'e düşeceği tahmin edildi.
Likud'dan ayrılan Gideon Saar'ın kurduğu Yeni Umut Partisi'nin oylarındaki artışın ise devam ettiği aktarıldı. Yeni Umut'un seçimde ikinci parti olacağı ve 22 milletvekiliyle Mecliste yerini alacağı öngörülüyor.
FARK GİDEREK KAPANIYOR
Anketlere göre, Netanyahu'nun partisi Likud ile rakibi Saar'ın liderliğindeki Yeni Umut arasındaki oy farkı giderek kapanıyor.
Hafta başında yayınlanan kamuoyu yoklamalarında, yapılacak seçimde Likud'un 28, Yeni Umut'un ise 20 milletvekili çıkaracağı kaydediliyordu.
Netanyahu'ya yakın isimlerden Yüksek Öğretim Bakanı Zeev Elkin, dün Likud'dan istifa ederek Yeni Umut'a geçme kararı almıştı.
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