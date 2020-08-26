İsrail'den Lübnan sınırına fosfor bombası

İsrail ordusu, Lübnan sınırından ülkeye yönelik sızma girişimleri olduğunu öne sürerek bölgeye aydınlatma fişekleri ve fosfor bombaları attı.

İHA
26 Ağustos 2020 Çarşamba, 08:46
Abone Ol google-news

İsrail Savunma Kuvvetleri ayrıca, Lübnan sınır hattından ateş açıldığı duyururken, bölgedeki halka evlerinde kalmaları ve sokağa çıkmama uyarısında bulundu. İsrail medyası, olayın Başbakan Netanyahu yakın bir bölgede bulunduğu sırada gerçekleştiğini aktardı.


Video Haberler