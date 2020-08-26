İsrail'den Lübnan sınırına fosfor bombası

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 08:46

İsrail Savunma Kuvvetleri ayrıca, Lübnan sınır hattından ateş açıldığı duyururken, bölgedeki halka evlerinde kalmaları ve sokağa çıkmama uyarısında bulundu. İsrail medyası, olayın Başbakan Netanyahu yakın bir bölgede bulunduğu sırada gerçekleştiğini aktardı.

