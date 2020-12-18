İşsiz kalan kafe bar çalışanları eylemlerini intihar eden meslektaşlarına ithaf etti
İstanbul'da pandemi döneminde işsiz kalan ve bugüne kadar hiçbir destek alamayan kafe ve bar çalışanları, seslerini duyurabilmek için üçüncü kez bir araya geldi. Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda buluşan işçiler, bugünkü eylemi dün para kazanamadığı için intihar eden kendisi de bir kafe bar çalışanı olan müzisyen Duran Ay'a ithaf ettiler.
Kafe-bar çalışanları İstanbul'da üçüncü kez sessiz eylem düzenledi. Bu kez Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda organize olan işçiler ellerinde pankartlarla bir süre sessizce bekledikten sonra açıklama yaptılar.
Açıklamada herkesi temsilen bir kafe-bar çalışanı, "Sesizimizi Beşiktaş'tan yükseltmeye devam ediyoruz. İnsanca yaşam talebimizi sosyal medyadan, evlerimizden ve sokaklardan bulunduğumuz her alandan haykırmaya devam edeceğiz. Bu sessiz eylemimizi de geçinemediği için intihar eden kafe-bar çalışanı müzisyen arkadaşımız Duran Ay'a ithaf ediyoruz. Desteğe gelen herkese teşekkürler" dedi.
"BİZİ UMURSAMAYANLARLA DERDİMİZ VAR"
İşsiz kalan bir kafe-bar çalışanı da "Bizler kafe-bar çalışanları olarak mart ayından itibaren bir destek sağlanmadan işsiz kalmıştık. Sonrasında bu son kısıtlamalarla da tamamen işsiz bırakıldık" diyerek, şunları ifade etti:
"Bazı arkadaşlarımız kısa çalışma ödeneği alabildi ama çoğu arkadaşımız alamadı. Ben günlük çalışanlardan biriydim ben de yararlanamadım. Şu an hepimiz her gün yeniden geçim mücadelesi veriyoruz. Bizi bir gecede işsiz bırakanlarla ve bizim hayatımızı umursamayanlarla derdimiz var. Bu derdimize dermen aramak için bir araya geldik ve mücadele ediyoruz. Belirli taleplerimiz var. Bu taleplerimiz; maddi desteğin sağlanması ve işsiz kalan kafe bar çalışanlarının kira ve faturalarının ertelenmesini talep ediyoruz. Biz bu talepler kabul edilene kadar sokaklarda, meydanlarda, sosyal medyada yani bulunduğumuz her yerde sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz."
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