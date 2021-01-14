İstanbul'a yağacak karın günü ve saati belli oldu

14 Ocak 2021 Perşembe, 10:37

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı hava bugün İstanbul başta olmak üzere özellikle Marmara Bölgesi'nde birçok ilde etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman saat kaçta yağacak?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da bugün hava sıcaklılarının ortalama 6 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülmesine karşılık Megakent'te bugün değil kar yağışının Cuma sabah 4.00 saatlerinde etkili olması ve hafta sonu etkili olması bekleniyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının ise ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

SEL VE FIRTINA UYARISI

Yağışların, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın ise Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.