İstanbul Bağcılar'daki bir bölge "riskli alan" ilan edildi

İstanbul Bağcılar'daki Göztepe Mahallesi'nde bir bölge "riskli alan" ilan edildi

AA
02 Aralık 2020 Çarşamba, 10:24
İstanbul Bağcılar'daki bir bölge
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Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre, İstanbul'un Bağcılar ilçesi Göztepe Mahallesi sınırları içinde bulunan bölgenin, riskli alan ilan edilmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararda, riskli alan ilan edilen yerin krokisi, sınır ve koordinatları da yer aldı.


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