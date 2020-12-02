İstanbul Bağcılar'daki bir bölge "riskli alan" ilan edildi
İstanbul Bağcılar'daki Göztepe Mahallesi'nde bir bölge "riskli alan" ilan edildi
Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre, İstanbul'un Bağcılar ilçesi Göztepe Mahallesi sınırları içinde bulunan bölgenin, riskli alan ilan edilmesine karar verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararda, riskli alan ilan edilen yerin krokisi, sınır ve koordinatları da yer aldı.
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