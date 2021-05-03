İstanbul barajlarında son durum: Gerilemeye başladı

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 14:43

8 Ocak'ta son 15 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19,16’ya kadar inen barajlardaki doluluk oranı, yüzde 80,17 olarak ölçüldü.

Yağışların durmasıyla son 12 günde yaşanan düşüş yüzde 0,98 oldu.

BARAJLARIN DOLULUK ORANI

- Istrancalar'da yüzde 53,75,

- Terkos'ta yüzde 79,33,

- Sazlıdere'de yüzde 43,65,

- Alibey'de yüzde 64,87,

- Büyükçekmece'de yüzde 76,78,

- Ömerli'de yüzde 93,05,

- Darlık'ta yüzde 97,20,

- Elmalı'da yüzde 93,79,

- Kazandere'de yüzde 74,79

- Pabuçdere'de yüzde 74,48