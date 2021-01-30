İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarında son durum
İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağışlarla birlikte yüzde 38,86'ya yükseldi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, o günden bu yana etkili olan yağışlı havayla barajlardaki su miktarı yüzde 19,13 arttı. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 38,86 olarak ölçüldü.
İSKİ'nin son güncel verilerine göre Istrancalar'da yüzde 57,47, Terkos'ta yüzde 37,73, Sazlıdere'de yüzde 17,55, Alibey'de yüzde 50,06, Büyükçekmece'de yüzde 40,42, Ömerli'de yüzde 41,62, Darlık'ta yüzde 53,38 olarak kaydedildi.
TARİH SIRALAMASIYLA BARAJ DOLULUK ORANLARI
22 Ocak: Yüzde 31,39
23 Ocak: Yüzde 31,89
24 Ocak: Yüzde 32,38
25 Ocak: Yüzde 32,78
26 Ocak: Yüzde 33,37
27 Ocak: Yüzde 34,22
28 Ocak: Yüzde 36,96
29 Ocak: Yüzde 38,29
30 Ocak: Yüzde 38,86
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li 3 vekil istifa etti
- Kardan Anıtkabir yapan babaya Mansur Yavaş'tan yanıt
- AKP'li başkan istifa etti
- CHP'li Özgür Özel'den istifalara ilişkin açıklama
- İnsan içine çıkamaz polemiği sürüyor
- İBB'den Demet Akalın'a yanıt
- İmamoğlu'ndan istifa eden milletvekilleri ve İnce yorumu
- İsmail Saymaz'dan Hilal Kaplan'a çok sert sözler
- CHP'den istifa eden 3 milletvekiline AKP'lilerden tebrik
- Pazar geziyorsunuz sürekli diyen yurttaşa yanıt verdi
Video Haberler
- Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında sürpriz
- İmamoğlu'ndan istifa eden milletvekilleri ve İnce yorumu
- Pazar geziyorsunuz sürekli diyen yurttaşa yanıt verdi
- Zeytinburnu'nda gemi karaya oturdu
- Arkadaşını bıçakladı, camdan gazetecilere meyve uzattı
- AKP'ye oy veren 'sağcı' yurttaş böyle çileden çıktı
- Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü havada takla attı
- AKP'nin açıkladığı ankete ilişkin çok konuşulacak iddia
- AVM'yi inleten çığlık: Ödeyemiyorum arkadaş ödeyemiyorum
- Oto sanayi esnafı da dertli: İşler yüzde 80 azaldı
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li 3 vekil istifa etti
- Kardan Anıtkabir yapan babaya Mansur Yavaş'tan yanıt
- AKP'li başkan istifa etti
- CHP'li Özgür Özel'den istifalara ilişkin açıklama
- İnsan içine çıkamaz polemiği sürüyor
- İBB'den Demet Akalın'a yanıt
- İmamoğlu'ndan istifa eden milletvekilleri ve İnce yorumu
- İsmail Saymaz'dan Hilal Kaplan'a çok sert sözler
- CHP'den istifa eden 3 milletvekiline AKP'lilerden tebrik
- Pazar geziyorsunuz sürekli diyen yurttaşa yanıt verdi