İstanbul Barosu “Takviye Hazır Kuvveti” yargıya taşıdı: Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hukuka aykırı

28 Ağustos 2020 Cuma, 17:01

İstanbul Barosu adına Avukat Atilla Özen tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, taşrada emniyet teşkilatı kurulmasına dair yasal düzenlemeler hatırlatılarak, Cumhurbaşkanlığı kararının hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Dilekçe şu ifadelere yer verildi: “Emniyet teşkilatı bünyesinde böylesi bir birim kurulabilmesi için yasal düzenleme gerekmektedir. Anayasa’nın 104/17 maddesi uyarınca davaya konu düzenleme için değil Cumhurbaşkanı kararı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bile yeterli olmamaktadır. Dolasıyla şekil yönünden de işlem hukuka aykırıdır. Cumhurbaşkanlığı kararları ile düzenleme yapılabilmesi için. Cumhurbaşkanına kanunla verilmiş bir yetkinin olması gerekir. Oysa 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda böyle bir düzenleme yapma yetkisi verilmemiştir.”

‘NEDENİ BELLİ DEĞİL’

“Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü” adı altında yeni bir birim kurulmasının nedeninin de belli olmadığı kaydedilen dilekçede, “Eğer personel eksikliği sorunu varsa, İstanbul Emniyet Müdürlü personel alımı yapmak suretiyle bu sorunu giderebilir. Farklı yetkilerle donatılmış bir teşkilat öngörülüyorsa, polisin yetkileri 2559 sayısı Polis Vazifa ve Selahiyet Kanunu uyarınca belli olup bu olanaklı değildir. İçeriği, amacı , teşkilat yapısı kime bağlı ve sorumlu olacağı, personel sayısı, unvan ve rütbeleri gibi hiçbir unsuru belli olmayacak şekilde İstanbul’da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulması işlemi sebep, konu ve amaç yönünden hukuka aykırı olduğu gibi, hukuki belirlilik ilkesine de aykırıdır. Bu nedenle iptali ile yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi talep olunur” denildi.