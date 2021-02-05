İstanbul Boğazı'ndan geçişler askıya alındı

05 Şubat 2021 Cuma, 10:56

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan pus ve sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düştüğü belirtildi.

