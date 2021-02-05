İstanbul Boğazı'ndan geçişler askıya alındı
İstanbul Boğazı'ndan gemi geçişleri yoğun sis nedeniyle çift yönlü askıya alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan pus ve sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düştüğü belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma' genelgesi
- Dilipak'tan dikkat çeken 'Melih Bulu' yorumu
- İttifaklar anketinde çarpıcı sonuçlar
- 4 gencin ölüm nedeni belli oldu
- Sanatçı Hüner Coşkuner yaşamını yitirdi
- 'Özür dilemeyecek misin, suratın kızarmayacak mı?'
- İslami camiadan iktidara 'Boğaziçi' tepkisi
- İzmir'de barajlarda son durum
- Nevşehir Belediye Başkanlığı seçim sonucu belli oldu
- Liderlerden 'yeni anayasa' açıklaması
Video Haberler
- İstanbul'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar
- FSM Köprüsü mor ve turuncu ile ışıklandırıldı
- Dehşeti yaşadı: Bu bir işaret. Bizi mi öldürecekler?
- Sokak röportajına polis böyle müdahale etti
- 700 bin liralık rüşvet teklifinin ses kaydı ortaya çıktı
- Trafik polisi: Geç ulan arabaya dellendirme adamı!
- Bahçeli'nin nereden nereye? dedirtecek konuşması
- Öğrenciler, Melih Bulu'yu gördükleri an böyle seslendi
- Bursa'daki Boğaziçi eyleminde gözaltılar var
- Kayıp TIP öğrencisi Kaan Şimşek ölü bulundu
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma' genelgesi
- Dilipak'tan dikkat çeken 'Melih Bulu' yorumu
- İttifaklar anketinde çarpıcı sonuçlar
- 4 gencin ölüm nedeni belli oldu
- Sanatçı Hüner Coşkuner yaşamını yitirdi
- 'Özür dilemeyecek misin, suratın kızarmayacak mı?'
- İslami camiadan iktidara 'Boğaziçi' tepkisi
- İzmir'de barajlarda son durum
- Nevşehir Belediye Başkanlığı seçim sonucu belli oldu
- Liderlerden 'yeni anayasa' açıklaması