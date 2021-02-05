İstanbul Boğazı'ndan geçişler askıya alındı

İstanbul Boğazı'ndan gemi geçişleri yoğun sis nedeniyle çift yönlü askıya alındı.

AA
05 Şubat 2021 Cuma, 10:56
İstanbul Boğazı'ndan geçişler askıya alındı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan pus ve sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düştüğü belirtildi. 


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