İstanbul Film Festivali mart ayında festivallere konuk olmuş 12 filmi ağırlayacak

24 Şubat 2021 Çarşamba, 09:20

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali’nin çevrimiçi gösterimleri mart ayı programıyla devam edecek.

İlkgösterimlerini Venedik, Berlin, Kudüs, Tribeca, Cannes film festivallerinde yapmış filmlerin ve sinema tarihinden klasiklerin yer aldığı mart ayı seçkisi 5-28 Mart tarihleri arasında dijital ortamda gerçekleşecek.

Programda edebiyat dünyasına içeriden mizahi bir bakış atan, başrollerini Margaret Qualley ile Sigoruney Weaver’ın paylaştığı “Salinger Yılım” (My Salinger Year); Hong Sang-soo’nun Berlin’de kendisine ‘en iyi yönetmen’ ödülü getiren son filmi “Kaçan Kadın” (Domangchin yeoja), Altın Lale’li Tsai Ming-liang‘ın 2020 Berlin Teddy Jüri Ödülü kazanan son filmi, Filmekimi’nde sinemada gösterilen “Günler” (Rizi), Küba’nın en tanınmış yönetmenlerinden Tomás Gutiérrez Alea’nın bürokrasi hicvi “Bir Bürokratın Ölümü” (La muerte de un burócrata) ve Meksika sinemasının en önemli isimlerinden Arturo Ripstein’ın son filmi “Bacaklarının Arasındaki Şeytan” (El Diablo entre las Piernas) gibi yapımların da aralarında olduğu 12 film gösterilecek.

Gösterimler filmonline.iksv.org adresinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek, biletler de aynı adres üzerinden alınabilecek.

Gösterimleri 5 Mart akşamı saat 21.00’de başlayacak filmler, gösterime açık kaldıkları beş gün boyunca izlenebilecek. Her gün 21.00’de bir film gösterime açılacak ve beş gün sonra 21.01’de gösterimden ve sistemden kalkacak. Türkçe altyazılı olarak yapılacak gösterimlere yalnızca Türkiye’den erişilebilecek. Önceki seçkilerde olduğu gibi her seansın bilet kapasitesi sınırlı olacak. Filmleri izlemek için teker teker ya da Kombine Film Paketi şeklinde seçenekler mevcut.

“Kaçan Kadın” (Domangchin yeoja)



Mart ayı programı

İstanbul Film Festivali’nin mart seçkisinde yer alan filmler ise şöyle:

“Ter” (Sweat) / Magnus von Horn / Polonya, İsveç ( 5 Mart Cuma 21.00 – 10 Mart Çarşamba 21)

“Takımada” (Archipelago) / Joanna Hogg / İngiltere (6 Mart Cumartesi 21.00 – 11 Mart Perşembe 21.01)

“Kaçan Kadın” (Domangchin yeoja / The Woman Who Ran) / Hong Sang-soo / Güney Kore (7 Mart Pazar 21.00 – 12 Mart Cuma 21.01)

“Günler” (Rizi / Days) / Tsai Ming-liang / Tayvan (12 Mart Cuma 21.00 – 17 Mart Çarşamba 21.01)

“Uzaydan Gelen Renk” (Color Out of Space) / Richard Stanley / ABD, Malezya, Portekiz (13 Mart Cumartesi 21.00 – 18 Mart Perşembe 21.01)

“Kestirme Yol” (Meek’s Cutoff) / Kelly Reichardt / ABD (14 Mart Pazar 21.00 – 19 Mart Cuma 21.01)

“Güzel Poz” (Good Posture) / Dolly Wells / ABD (19 Mart Cuma 21.00 – 24 Mart Çarşamba 21.01)

“Kiracı” (Sublet) / Eytan Fox / İsrail, ABD (20 Mart Cumartesi 21.00 – 25 Mart Perşembe)

“İnançlı Atlayış: Friedkin Şeytan’ı Anlatıyor” (Leap of Faith: William Friedkin on The Exorcist) / Alexandre O. Philippe / ABD ( 21 Mart Pazar 21.00 – 26 Mart Cuma 21.01)

“Salinger Yılım” (My Salinger Year) / Philippe Falardeau / Kanada, İrlanda (26 Mart Cuma 21.00 – 31 Mart Çarşamba 21.01)

“Bacaklarının Arasındaki Şeytan” (El Diablo entre las Piernas / Devil Between the Legs) / Arturo Ripstein / Meksika (27 Mart Cumartesi 21.00 – 1 Nisan Perşembe 21.01)

“Bir Bürokratın Ölümü” (La muerte de un burócrata / Death of A Bureaucrat) / Tomás Gutiérrez Alea / Küba (28 Mart Pazar 21.00 – 2 Nisan Cuma 21.01)