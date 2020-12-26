İstanbul Film Festivali'nden yeni yıla özel program

26 Aralık 2020 Cumartesi, 09:30

"85 Yazı"

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali çevrimiçi gösterimlerini 2021’de de sürdürecek. Festivalin hazırladığı program 1 Ocak 2021 Cuma günü, festivalin çevrimiçi platformu filmonline.iksv.org‘ta başlayacak. Filmlerin biletleri de aynı siteden temin edilecek.

Gösterimler 1 Ocak’ta, her zamanki gibi saat 21.00’de başlayacak. Filmler beş gün sonra 21.01’de gösterimden ve sistemden kalkacak. Her seansın bilet kapasitesi sınırlı olacak. Filmlere yalnızca Türkiye’den erişilebilecek.

İLK FİLM "85 YAZI"

Yılın ilk haftasının ilk gününde, Filmekimi Galaları kapsamında sinemalarda gösterilen, François Ozon’un son filmi "85 Yazı" (Eté 85) gösterilecek. 2 Ocak Cumartesi Berlin Film Festivali’nde en iyi senaryo ödülüne değer görülen "Çirkin Masallar" (Favolacce) 3 Ocak Pazar günü ise "Fotoğrafı Göster: Jim Marshall’ın Hikâyesi" gösterime girecek.

Ocak filmlerinin tamamı şöyle:

– "Fotoğrafı Göster: Jim Marshall’ın Hikâyesi" (Show Me the Picture: The Story of Jim Marshall) / Alfred George Bailey / İngiltere, ABD

– "Çarpışma" (Crash) / David Cronenberg / Kanada

– "Çirkin Masallar" (Favolacce / Bad Tales) / Damiano & Fabio D’Innocenzo / İtalya, İsviçre

– "Geçmişi Silmek" (Effacer l’historique / Delete History) / Benoît Delépine, Gustave Kervern / Fransa, Belçika

– "Şarlatan" (Charlatan) / Agnieszka Holland / Çek Cumhuriyeti, İrlanda, Slovakya, Polonya

– "İlk ve Son İnsanlar" (Last and First Men) / Jóhann Jóhannsson / İzlanda

– "Port Authority" / Danielle Lessovitz / ABD, Fransa

– "Colectív" (Collective) / Alexander Nanau / Romanya, Lüksemburg

– "200 Metre" (200 Meters) / Ameen Nayfeh / Filistin, Ürdün, Katar, İtalya, İsveç

– "85 Yazı" (Eté 85 / Summer of 85) / François Ozon / Fransa, Belçika

– "Umudun Dili" (Persian Lessons) / Vadim Perelman / Rusya, Almanya, Belarus

– "Malmkrog" / Cristi Puiu / Romanya, Sırbistan, İsviçre, İsveç, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya

– "Merkez Üssü" (Epicentro) / Hubert Sauper / Avusturya, Fransa

– "Kör Nokta" (L’Angle mort / Blind Spot) / Pierre Trividic, Patrick Mario Bernard / Fransa

– "Jumbo" / Zoé Wittock / Fransa, Belçika, Lüksemburg