İstanbul Havalimanı'nda 3 kişinin midelerindeki uyuşturucu kapsülleri böyle görüntülendi

06 Ocak 2021 Çarşamba, 10:56

Ticaret Bakanlığı İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında yutucu kurye yöntemiyle uyuşturucu kaçakçılığı yapmak isteyen 3 kurye muhafaza engeline takıldı. Gerçekleştirilen operasyonda üç kuryenin midelerindeki uyuşturucu ile Türkiye'ye girmesi ve yaşanılacak aksaklıklar sonucunda midelerindeki uyuşturucunun kanlarına karışması neticesinde hayatlarını kaybetmeleri engellendi. Yapılan analiz sonucu riskli görülen üç yabancı uyruklu yolcu detaylı kontrol için diğer yolculardan ayrılarak beraberindeki bagajlarla muhafaza kontrol noktasına alındı. Burada yapılan ön kontrolde yolcuların bagajlarında ya da üstlerinde taşıdığı herhangi bir yasa dışı maddeye rastlanmadı. Ancak, devam eden kontrollerde yolcuların midelerinde olağandışı bir sertliğin bulunduğu saptandı. Yolcuların hal ve tavırlarından şüphelenen muhafaza ekiplerince yolcular, Türkiye'de ilk defa İstanbul Havalimanında kullanılan yutucu tespit cihazı ile kontrol edildi. Burada şahısların midesinde şüpheli yoğunluk tespit edildi ve şahıslar muayene edilmek üzere hastaneye götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde bir yolcunun midesinde 110 adet diğer bir yolcuda 80 adet kapsül bir diğer yolcuda da 24 adet prezervatif içinde uyuşturucu madde tespit edildi.





KURYELER GÖZALTINA ALINDI

2 yolcunun midesinden çıkan bu kapsüllerin içerisindeki toz maddenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde kokain olduğu anlaşıldı. Diğer yolcunun midesinden çıkan şeffaf plastikler içerisinde bulunan likit maddenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde sıvı kokain olduğu anlaşıldı. Gerçekleştirilen başarılı operasyon neticesinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 834 bin lira olan, 3 kilogram 779 gram uyuşturucuyu midelerindeki kapsüller içerisinde, hayatlarını riske atarak Türkiye'ye sokmak isteyen 3 kurye gözaltına alındı.