İstanbul Havalimanı'nda bomba alarmı
İstanbul Havalimanı'nda iç hatlar bölümündeki 9 numaralı çıkış kapısı önünde bulunan şüpheli paket dolayısıyla bomba alarmı verildi.
İstanbul Havalimanı'nda iç hatlar bölümündeki 9 numaralı çıkış kapısı önünde bulunan şüpheli paket dolayısıyla bomba alarmı verildi.
Bugün saat 18.30 sularında gerçekleşen olay nedeniyle 9 numaralı çıkış bölgesine güvenlik şeridi çekildi, vatandaşlar alandan uzaklaştırıldı.
Güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor.
Video Haberler
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
- AKP'de de istifa sesleri yükseldi
- Ve 'Tosuncuk' İstanbul'da
- 'Güldür Güldür', gerici Akit'in hedefinde
- BBP'li yöneticiye ters kelepçeyle gözaltı
- Peker'den takipçilerine isyan
- Avrupa’dan Sinovac kararı
- Paramount Otel'le ilgili şaşırtmayan iddia
- Mehmet Aydın henüz ifade vermedi
- UEFA'dan Cüneyt Çakır kararı
- Önde gelen 'Reis'çiden zam isyanı