İstanbul Havalimanı'nda bomba alarmı

İstanbul Havalimanı'nda iç hatlar bölümündeki 9 numaralı çıkış kapısı önünde bulunan şüpheli paket dolayısıyla bomba alarmı verildi.

ANKA
04 Temmuz 2021 Pazar, 19:40
İstanbul Havalimanı'nda bomba alarmı
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İstanbul Havalimanı'nda iç hatlar bölümündeki 9 numaralı çıkış kapısı önünde bulunan şüpheli paket dolayısıyla bomba alarmı verildi.

Bugün saat 18.30 sularında gerçekleşen olay nedeniyle 9 numaralı çıkış bölgesine güvenlik şeridi çekildi, vatandaşlar alandan uzaklaştırıldı.

Güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor. 


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