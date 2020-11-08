İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı
İstanbul Maratonu bugün tarihinde ilk kez Avrupa’dan Asya’ya koşularak gerçekleştiriliyor. Yarış nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenecek olan N Kolay 42. İstanbul Maratonu bugün koşuluyor. Geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl pandemi önlemleri kapsamında Yenikapı’dan start alacak koşuda, tarihinde ilk kez istikamet Avrupa’dan Asya yönüne doğru olacak.
TRAFİĞE KAPATILDI
Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Cankurtaran, Çatladıkapı, Kumkapı, Namık Kemal Caddesi ve Sahil Kennedy Bağlantısı, Galata Köprüsü, Karaköy-Fındıklı-Beşiktaş sahil yolu, Barbaros Bulvarı E-5 sapağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Altunizade Köprüsü yapılacak ‘’U” dönüşü neticesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı, Sahil güzergâhı Beşiktaş-Dolmabahçe-Fındıklı-Karaköy-Galata Köprüsü, Eminönü-Eyüp istikametinde Unkapanı-Fener-Balat yolu, parkur üzeri ve parkura çıkan tüm yollar çift yönlü trafiğe kapatılacak.
Parkur üzerindeki tüm yollar saat 05.00 itibari ile, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ise 08.30 itibari ile trafiğe kapatılacaktır. Avrasya Tüneli ise tüm gün hizmet vermeye devam edecek.
METROBÜSLER FSM KÖPRÜSÜ’NÜ KULLANACAK
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün trafiğe kapatılması nedeniyle metrobüsler ise saat 08.00’dan itibaren Anadolu-Avrupa arasında seferlerini Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden gerçekleştirecek.
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