İstanbul merkezli 3 ilde 'torbacı' operasyonu: 25 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik çalışmasının ardından bu sabaha karşı operasyon düzenlendi.
25 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara’da çok sayıda adrese yapılan baskınlarda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, İstanbul’da ise Güngören merkezli Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, Bahçelievler, Esenler, Tuzla ve Zeytinburnu’da çalışma gerçekleştirdi.
UYUŞTURUCU, SİLAH, PARA...
Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise bir miktar çeşitli türde uyuşturucu madde ve 2 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 23 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 90 lira ve 400 euro para ele geçirildi. Yakalanan zanlılar emniyete götürüldü.
Video Haberler
- Vebitcoin’in CEO’sunun dansöz oynatma görüntüleri
- Astronot Rubins’e hediye edilecek Van kedisi
- Kaftancıoğlu'ndan Göksu'ya videolu yanıt
- Kağıt toplayıcısına 45 yıla kadar hapis istemi
- Tam kapanmanın ardından Erdoğan'ın gündem olan konuşması
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Kucağımda çocuk var
- Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı
En Çok Okunan Haberler
- BİM'deki ürün için toplatma kararı
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni yasaklar!
- 'Kapanma' kararının ardından Ceyhan'dan flaş çağrı
- Rusya'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesi hakkında açıklama
- Tam kapanmada alkol satışı yasaklandı!
- AKP'li belediyelerden Halk Ekmek'e engel!
- İçişleri, tam kapanmadan kimlerin muaf olacağını duyurdu
- Ümraniye'de İBB kazandı, AKP'li belediye kaybetti
- 'Beyin yakarak' ideal eğitim formülü!
- Melek İpek tahliye oldu