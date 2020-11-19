İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Dufry dönemi başladı
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndaki duty free (gümrüksüz mağazacılık) alanında Dufry açıldı.
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı İşletmecisi'nden (İSG) yapılan açıklamada Dufry'nin, terminalde 8 mağazadan oluşan toplam 3 bin 900 metrekarelik perakende alanına sahip olacağı belirtildi.
Bu mağazalarda içki, tütün, parfüm ve kozmetik, aksesuar ve şekerleme gibi temel duty free kategorilerindeki ürünlerin satışa sunulacağı aktarılan açıklamada, ayrıca Türkiye'nin kültürel mirasını sergileyen bir ortam yaratacak yerel yiyecek ve hediyelik eşya markalarından oluşan bir seçkinin de yolcuların hizmetine sunulacağı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Malaysia Airports Grup Üst Yöneticisi (CEO) Dato Mohd Shukrie Mohd Salleh, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın seyahat perakendeciliği alanında Dufry'nin itibarından yararlanmayı hedeflediğini belirterek, şunları kaydetti:
"Bu iş birliği her iki tarafa da kazanç sağlayacak. Dufry'nin aramıza katılmasıyla tanınmış uluslararası ve yerel markaların ürün çeşitliliği sayesinde havalimanında daha kapsamlı bir seçki sunabilecek, ileri teknolojili mükemmel bir alışveriş deneyimi yaşatabileceğiz. Dufry duty free mağazaları da dijital teknolojiyle bu deneyimi ileriye taşıyacak. Öte yandan, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 22 milyonluk bir nüfusa hizmet verme potansiyeli ve hızla büyüyen bir şehir havalimanı olarak ünü de Dufry'ye güçlü bir müşteri tabanı kazanma ve Türkiye'deki konumunu sağlamlaştırma fırsatı sağlayacak."
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı devam ediyor!
- AKP'nin 'Yelizi'nden Çakıcı-Kılıçdaroğlu yorumu
- İşte Cumhur İttifakı’nın oy oranı
- Davutoğlu, iktidara destek şartlarını açıkladı
- Enginyurt, Kılıçdaroğlu'na attığı destek tweetini sildi
- Sözcü'den açıklama: Sözcü Burak Akbay'ındır
- Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması
- İmamoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı: Soylu detayı
- Selçuk Tepeli'nin neden yayına çıkmadığı belli oldu
- Koronavirüs bulaşma riskini azaltan yöntem belli oldu
Video Haberler
- Kan donduran cinayet! Öldürüp üzerine beton dökmüş
- Doktordan hayati uyarı: Bu işin şakası yok!
- Bu kez minibüste pipetle bira içti
- Fotokapana böyle takıldılar
- Sarı Mikrofon'u böyle dolandırdılar!
- Kimse anlam veremedi! Trafiğin ortasında ne yapıyor?
- CHP üyesinin Çakıcı tepkisine AKP Sözcüsü yanıt verdi
- Türk zeytinyağı yerine Afrin yağı pazarlanıyor
- Şaşkına çeviren para! Anlayınca derin bir nefes aldı
- Madenciler patronun kaçak kömür kamyonunu yakalattı
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı devam ediyor!
- AKP'nin 'Yelizi'nden Çakıcı-Kılıçdaroğlu yorumu
- İşte Cumhur İttifakı’nın oy oranı
- Davutoğlu, iktidara destek şartlarını açıkladı
- Enginyurt, Kılıçdaroğlu'na attığı destek tweetini sildi
- Sözcü'den açıklama: Sözcü Burak Akbay'ındır
- Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması
- İmamoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı: Soylu detayı
- Selçuk Tepeli'nin neden yayına çıkmadığı belli oldu
- Koronavirüs bulaşma riskini azaltan yöntem belli oldu