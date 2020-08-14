İstanbul serbest piyasada dolar ve Avro'da son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3460 liradan, Avro 8,6880 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,3440 liradan alınan dolar, 7,3460 liradan satılıyor. 8,6860 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,6880 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3160 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,6730 lira olmuştu.
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