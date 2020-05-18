İstanbul Tabip Odası’ndan Dr. Emrah Kırımlı uyardı: ‘Risk sürüyor’

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 06:00

Koronavirüs hastalarının yüzde 80’inin semptom göstermediğini anımsatan Kırımlı, Almanya’da 12 bin nüfuslu bir kasabada yapılan araştırmada testleri pozitif hastaların sayısı yüzde 3 olmasına karşın taramalarda kasabanın yüzde 15.5’inin hastalığı geçerdiğinin ortaya çıktığını belirterek “Yani normalde görülenin 5 katı daha fazla. Türkiye’de de böyle olacak büyük ihtimalle” dedi.

İstanbul Tabip Odası’nın her hafta çarşamba günü düzenlediği koronavirüs online söyleşileri sürüyor. Geçen günlerde “Covid-19 Pandemisinde Birinci Basamak” konusunda enfeksiyon ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Süda Tekin ile aile hekimi Dr. Emrah Kırımlı bir sunum yaptı.

Dr. Kırımlı, “Hızlı yükseliş ve yavaş yavaş düşme olacak. İtalya, Fransa, Almanya ve İspanya gibi ülkelerde de böyle oldu. Herkes rahatlayabilir ama biz rahatlayamıyoruz. Bugün yeni tespit edilen vaka 1600, Mart’ın 20’sinde yoğun panik olduğumuz dönemde günde 300-400 vaka vardı. İtalya’da bitti denen hastalıkta bugün 700 vaka var. Salgının başladığı zamalarda 300-500 vakalarda büyük panikler vardı. Hastalık azaldı diye kabul etmek çok doğru değil. Aşı ve tedavi bulunmadığı sürece her zaman risk altındayız” diye konuştu.

‘MESLEK HASTALIĞI SAYILMALI’

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Süha Tekin ise Covid-19’un meslek hastalığı sayılması gerektiğini belirterek “Meslek hastalığı sayılmalı çünkü ön cephede sağlıkçılar var ve fedakârca çalışıyoruz” dedi.