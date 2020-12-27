İstanbul Ticaret Odası'nın yatırım çağrısı: Saatlik işçi maliyeti Türkiye’de 5.6 dolar, Almanya’da 47.2 dolar

27 Aralık 2020 Pazar, 12:21

İstanbul Ticaret Odası'nın hazırladığı (İTO) İstanbul’da Mülk Edinme Rehberi'nde, Türkiye'de çalışanların aldığı sefalet düzeyindeki ücretler "yatırım avantajı" olarak anlatıldı.

İTO, yabancılara Türkiye’de mülk edinme çağrısında bulunurken, ülkedeki iş gücünün "nitelikli ama ucuz" olduğunu şöyle açıkladı:

“Türkiye 10 puan üzerinden 7,35 puan ile ‘nitelikli mühendis bulunabilirilği’nde Polonya, Romana, Çekya gibi ülkeleri geride bırakmıştır. ‘İmalatta saatlik işçi maliyeti’ Türkiye’de 5,6 Amerikan dolarıyken, Almanya’da bu maliyet 47,2 Amerikan dolarıdır.”

KONUT ALANA YANINDA VATANDAŞLIK

İTO, yabancıların İstanbul’dan konut alması durumunda Türk vatandaşı da olabileceğini kaydederken, yabancılardan alınan verginin ucuz olduğunu da “Türkiye’de yurt dışı alıcılara özel olarak KDV’siz gayrimenkul satın alma fırsatı sunulmaktadır” diyerek anlattı.

İTO rehberinde “Doğru bilinen yanlışlar” diye bir bölüm oluşturuldu. Rehbere göre yabancılar aldıkları mülklerin kendileri ölünce devlete kalmasından çekinirken, “Nüfusun çoğunluğunun Müslüman olduğu bir ülkede yabancı olarak yaşam tarzıma devam edebilir miyim emin değilim” endişesi yaşıyor.