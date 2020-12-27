İstanbul Ticaret Odası'nın yatırım çağrısı: Saatlik işçi maliyeti Türkiye’de 5.6 dolar, Almanya’da 47.2 dolar
İstanbul Ticaret Odası'nın yabancılara yaptığı yatırım çağrısında Türkiye'de işgücünün Almanya'dakinden yaklaşık 9 kat daha ucuz olduğu ortaya konuldu.
İstanbul Ticaret Odası'nın hazırladığı (İTO) İstanbul’da Mülk Edinme Rehberi'nde, Türkiye'de çalışanların aldığı sefalet düzeyindeki ücretler "yatırım avantajı" olarak anlatıldı.
İTO, yabancılara Türkiye’de mülk edinme çağrısında bulunurken, ülkedeki iş gücünün "nitelikli ama ucuz" olduğunu şöyle açıkladı:
“Türkiye 10 puan üzerinden 7,35 puan ile ‘nitelikli mühendis bulunabilirilği’nde Polonya, Romana, Çekya gibi ülkeleri geride bırakmıştır. ‘İmalatta saatlik işçi maliyeti’ Türkiye’de 5,6 Amerikan dolarıyken, Almanya’da bu maliyet 47,2 Amerikan dolarıdır.”
KONUT ALANA YANINDA VATANDAŞLIK
İTO, yabancıların İstanbul’dan konut alması durumunda Türk vatandaşı da olabileceğini kaydederken, yabancılardan alınan verginin ucuz olduğunu da “Türkiye’de yurt dışı alıcılara özel olarak KDV’siz gayrimenkul satın alma fırsatı sunulmaktadır” diyerek anlattı.
İTO rehberinde “Doğru bilinen yanlışlar” diye bir bölüm oluşturuldu. Rehbere göre yabancılar aldıkları mülklerin kendileri ölünce devlete kalmasından çekinirken, “Nüfusun çoğunluğunun Müslüman olduğu bir ülkede yabancı olarak yaşam tarzıma devam edebilir miyim emin değilim” endişesi yaşıyor.
En Çok Okunan Haberler
- Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi
- Şeref aylığında soy adı yetti
- AKP 'sahte diplomayı' böyle savundu
- Nevşin Mengü'den Cavit Çağlar'a 'olay' cevap
- Olay TV'nin kapanışı dış basının da gündeminde
- Yavaş, belediye çalışanlarının yeni maaşlarını duyurdu
- Araba alacaklar dikkat! İlk kez düştü
- Meclis'te çok sert 'Erdoğan' kavgası
- Aile hekimleri: Buzdolaplarımız dolu
- Koca'ya sorusu engellenen muhabire ikinci şok
Video Haberler
- Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada
- 2 bin yıllık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi
- Yeni aldığı arabayı param parça görünce şoke oldu
- Uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi
- 81 kişinin alınacağı işe 16 bin 848 kişi başvurdu
- Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
- Sokak röportajında isyan etti! Gözyaşlarını tutamadı
- İsyan eden çiftçiler Erdoğan'a seslendi
- 10 atletin 'Atatürk Koşusu'na polis izin vermedi
En Çok Okunan Haberler
- Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi
- Şeref aylığında soy adı yetti
- AKP 'sahte diplomayı' böyle savundu
- Nevşin Mengü'den Cavit Çağlar'a 'olay' cevap
- Olay TV'nin kapanışı dış basının da gündeminde
- Yavaş, belediye çalışanlarının yeni maaşlarını duyurdu
- Araba alacaklar dikkat! İlk kez düştü
- Meclis'te çok sert 'Erdoğan' kavgası
- Aile hekimleri: Buzdolaplarımız dolu
- Koca'ya sorusu engellenen muhabire ikinci şok