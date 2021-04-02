İstanbul trafiğinde son durum: Saat 21.00'e doğru yoğunluk artıyor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı sonrasında yeni kararlar alınmıştı. Geride kalan dört haftalık normalleşme döneminde vakaların artması nedeniyle koronavirüs tedbirleri ve kısıtlamalar arttırıldı. Türkiye risk haritasında "çok yüksek riskli" görünen İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Alınan yeni kararlar sonrasında İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerini kapsayarak pazartesi günü saat 05.00'te bitecek. Kısıtlama öncesi birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor.
TRAFİK DUR-KALK ŞEKLİNDE İLERLİYOR
Kadıköy D-100 karayolu her iki yönde de araçların dur-kalk şekilde ilerlediği görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre; saat 15.50 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 69 olarak ölçüldü.
Video Haberler
- Küçükçekmece'deki korkunç ölüm kameraya yansıdı
- Yurttaştan, Soyer'e: Bıktık artık bu düzeni değiştirin
- Korkunç ölüm! Kafasının üzerinden geçti
- Çekmeköy'de korku dolu anlar
- Yürek burkan tesadüf
- Başkent'te akıl almaz olay
- 100 metreden denize uçtu: 1 ölü, 1 kayıp
- İmamoğlu: Büyük bir ihanet, zül, günah, yazık!
- Turşu tesisindeki skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme
- Kısıtlamalara ilişkin önemli açıklama: Endişe verici
En Çok Okunan Haberler
- İlk Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
- Harp akademisi mezunu olmadığı öğrenildi
- Arka Sokaklar baroları ayağa kaldırdı
- Sinovac mı seçilmeli Biontech mi?
- İçişleri'nden 81 il valiliğine genelge
- 'Pişman ederim' tepkisi
- Cumhur'da iade gerilimi
- Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- AKP'li Ayvatoğlu'dan Pudra şekeri açıklaması
- Yavaş'tan, 'toplanan paralar ne oldu' sorusuna yanıt