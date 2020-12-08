İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali başladı
Mimarlar Odası tarafından 2007 yılından bu yana gerçekleştirilen İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali başladı. Pandemi nedeniyle bu yıl tarihi ertelenen ve sanal ortama taşınan festivalde 6’sı animasyon, 45’i belgesel olmak üzere, toplam 51 film gösterime girdi. Dün başlayan gösterim cuma akşamı sona erecek.
Tüm dünyada her yıl ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya Mimarlık Günü kapsamında Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nce gerçekleştirilen İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali bu yıl Covid-19 salgını dolayısıyla etkinlik programından bağımsız bir zamanlama ile sanal ortamda gerçekleştiriliyor.
Mimarlık ve kent odağında üretilmiş filmleri desteklemeyi, yeni yapımları özendirmeyi, beğeni kazanmış filmleri seyirci ile buluşturmayı amaçlayan ve bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek festivalde, yarışma için başvuru yapılan filmlerden 6’sı animasyon, 45’i belgesel olmak üzere, toplam 51 film gösterime alındı.
Dün başlayan yarışma filmlerinin gösterimleri 11 Aralık 2020 Cuma akşamı sona erecek. Filmler, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin YouTube sayfası üzerinden izlenebilecek.
Festivalin yarışma bölümünde, belgesel ve animasyon dallarında üçer ödül, ayrıca ulusal dalda bir filme de 'Sami Yılmaztürk Özel Ödülü' verilecek. Ödüller 12 Aralık 2020 Cumartesi günü açıklanacak.
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