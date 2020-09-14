İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı'ndan İstanbul açıklaması: "Yeniden başladı"

14 Eylül 2020 Pazartesi, 19:43

Sosyal medya üzerinden koronavirüs ile ilgili açıklamalar yapan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek İstanbul'da salgının yeniden başladığını söyledi. Tütek, "Çapa’da 530 testin 81’ i pozitif. Pozitiflik oranı %15 i geçti. Bugünden artık salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz. Ağırlıklı gençler ve maalesef zatürre oranı yüksek. Moral bozmak için değil tedbir alın diye yazıyorum. Yoksa herkes üzülecek" diyerek yurttaşları tedbirli olmaya çağırdı.