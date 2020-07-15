İstanbul Üniversitesi'nde taciz iddiası! "Hocam dediğim insan bana bunu yapmaz diyerek sessiz kaldım"

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 15:43

Yüksek lisans yaptığı süreçte beraber kazılarda çalıştığı İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilimdalı’nda Prof. Dr. Necmi Karul tarafından sistematik tacize uğrayadığını söyleyen Canan Alpagut, yaşadıklarını 5 sayfalık bir mektupla kamuoyu ile paylaştı.

''İLK BAŞLARDA 'BEN YANLIŞ ANLIYORUMDUR' DEDİM"

T 24'te yer alan habere göre, Alpagut, taciz ifşasının yer aldığı mektubunda, şu ifadelere yer verdi:

''Bir çok tacize uğrayan kadın gibi ben de ilk başlarda “hayır ben yanlış anlıyorumdur, bu düşündüğüm olamaz; kaç yıldır yanında çalıştığım, yanında yetiştiğim ve “hocam” dediğim insan bana bunu yapmaz” dedim. Bir süre geçtikten sonra anladım ki aslında hiç de çekinmeden, utanmadan yapabiliyormuş. İstanbul’da o kadar rahatsız edici olmamasına rağmen (kadın olarak buna bile razı bırakılıyor insan), kazıda bulunduğumuz süre zarfında tavırlarının çok rahatsız edici boyutlara vardığı zamanlar oldu. Çok uzun süre buna ben mi sebebiyet verdim, ben de “rızam varmış” gibi mi davrandım, ben kapıyı ona araladım o da girmeye mi çalışıyor diye kendimi suçladım durdum.

''KAÇMAMA RAĞMEN ZORLAMAYA DEVAM ETTİ"

Çok açık bir şekilde bir şey söyleyemememe rağmen; attığı her adımdan sonra ondan kaçmam, sorularına geçiştirircesine cevaplar vermem, onunla oturup hiç rakı içmemem bile aslında net bir şekilde bu olayın “karşılıklı arzu edilen bir şey” olmadığını gösteriyordu. Ama o zorlamaya devam etti, bense sessiz kalmayı sürdürdüm.

Hiç unutamadığım anlardan biri de; Gusir Höyük kazı evinde (2014 yaz) yaşandı. Yaptığım bir işi ona göstermek için gittiğimiz depoda, parmaklarımı sıkıca tutup kendine çekmişti ve ben de aynı sertlikle geri çekip sadece ‘’Hocam!’’ diyebilmiştim, bu yüzden hemen ardından ‘’salak’’ deyip oradan ayrılmıştı ve sanki ben suçluymuşum gibi bir süre benimle konuşmamıştı.

''BEN ABARTMIYORDUM, O TACİZ EDİYORDU"

Biz sosyal iş yapıyoruz, bu kadar yakınlık olabilir diye kendimi yalanlarla avutmaya çalıştım. Çok uzun bir süre boyunca bulduğum saçma gerekçelerle kendimi bunun taciz olmadığına inandırmaya çalıştım. Abarttığımı bile düşünmüştüm bir süre. Ama gerçeklerden daha fazla kaçamayacağım ve inkar edemeyeceğim zaman geldiğinde, bunun apaçık bir cinsel taciz olduğu sonucuyla yüz yüzeydim. Ben abartmıyordum, o taciz ediyordu!''

"ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINDAN AYRILDI"

İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi (Prehistorya) Anabilim Dalı mensupları, ''Konu ile ilgili idari ve hukuki süreç başlamıştır. İtham edilen kişi kendisi ve Anabilim Dalı mensuplarının isteği ile halen yürütmekte olduğu Anabilim Dalı Başkanlığı görevini süreç sonuçlanıncaya kadar bırakmıştır'' şeklinde bir açıklama yaparak Necmi Karul’un görevden ayrıldığını duyurdu.

Öte yandan Necmi Karul ise taciz suçlamalarını reddederek yaptığı açıklamada, ''Son birkaç gündür hakkımda çeşitli mecralarda yer alan asılsız iddialar 30 yıldan bu yana büyük bir özveri ve hakkaniyetle yürütmeye çalıştığım akademik kariyerime ve şahsıma yönelik saldırı niteliğindedir. Bu türden bir ithamla karşılaşmış olmak beni son derece üzmüş ve sarsmıştır. Söz konusu mesnetsiz iddialarla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.' ifadelerini kullandı.