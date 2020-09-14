İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'mesai' açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da geçilmesi planlanan kademeli mesai ile ilgili, "Çalışmalarımız sürüyor, yakın zamanda paylaşacağız" dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Çatalca'da ayçiçeği hasadına katıldı. Vali Yerlikaya burada İstanbul'da geçilmesi planlanan kademeli mesai ile ilgili açıklama yaptı.
Vali Yerlikaya, "Büyük bir heyecanla, azimler çalışıyoruz. Koronavirüs önlemlerinin şehrimin her yerinde en etkili şekilde alınması noktasında valilik, büyükşehir belediyeler, kaymakamlıklar, meslek odaları, kolluk kuvvetleri birlikte çalışıyoruz. Mesai saatlerinde, sadece beyaz ve mavi yakalılar değil, sadece kamu değil hep beraber aynı ulaşım araçlarını en verimli ama sağlığımızla ilgili bize sıkıntı yaratmayacak şekilde nasıl kullanacaksak bunun üzerinde duruyoruz. Yakın zamanda İstanbul'a bunu paylaşacağız" dedi
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