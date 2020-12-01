İstanbul Valisi duyurdu: 2 Aralık itibariyle yeni mesai saati uygulaması başlıyor

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla;

2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri:

Çalar saat 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır.

Uyarı işareti Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır."

İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla;



2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri:



? 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır.



?? Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır.