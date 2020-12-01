İstanbul Valisi duyurdu: 2 Aralık itibariyle yeni mesai saati uygulaması başlıyor
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin yeniden düzenlendiğini duyurdu.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla;
2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri:
Çalar saat 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır.
Uyarı işareti Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır."
İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 1, 2020
2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri:
? 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır.
?? Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, 'yeni yasakları' açıkladı
- Saldırganları savunanlar şaşırtmadı!
- Katar’ın Borsa İstanbul için ödediği para belli oldu
- Merkel'den Türkiye açıklaması
- Erdoğan'a 'veto' çağrısı
- 'Berat Albayrak ülkeyi iflasa sürükledi, kaçıp gitti'
- Erdoğan’ın karşısında kim, ne oy alır?
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- LPG’ye zam geliyor
- Öztrak'tan Erdoğan'a istifa çağrısı
Video Haberler
- Muhittin Böcek'ten hastane odasından ilk mesaj
- Koronavirüs testi yapan hemşireye böyle saldırdı!
- En kötü seviyeye ulaştı! Bu ilde sokağa çıkmak tehlikeli
- Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan ilaç uyarısı!
- Deprem anında kahvesini içti, sakinliğiyle dikkati çekti
- Kar yağışı İstanbul’un kapısına dayandı
- 'Bırakın, evime ekmek götürüyorum!' sözleri gündem oldu
- Taşla saldıran kadın kendisini böyle savundu
- 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı
- Beyoğlu'nda maske gerginliği... Şov yapıyorsunuz!
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, 'yeni yasakları' açıkladı
- Saldırganları savunanlar şaşırtmadı!
- Katar’ın Borsa İstanbul için ödediği para belli oldu
- Merkel'den Türkiye açıklaması
- Erdoğan'a 'veto' çağrısı
- 'Berat Albayrak ülkeyi iflasa sürükledi, kaçıp gitti'
- Erdoğan’ın karşısında kim, ne oy alır?
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- LPG’ye zam geliyor
- Öztrak'tan Erdoğan'a istifa çağrısı