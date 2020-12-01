İstanbul Valisi duyurdu: 2 Aralık itibariyle yeni mesai saati uygulaması başlıyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin yeniden düzenlendiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2020 Salı, 13:20
İstanbul Valisi duyurdu: 2 Aralık itibariyle yeni mesai saati uygulaması başlıyor
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Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla;

2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri: 

Çalar saat 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır.

Uyarı işareti Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır."


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