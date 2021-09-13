İstanbul yeni haftaya trafik yoğunluğuyla başladı

13 Eylül 2021 Pazartesi, 09:06

Okulların yüz yüze eğitime başladığı ikinci hafta, haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.

Maltepe D-100 Karayolu'nda servis minibüslerinin de trafiğe katılımıyla yaşanan yoğunlukta araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 07.53 itibariyle trafik yüzde 54 olarak belirtildi.