İstanbul yeni haftaya trafik yoğunluğuyla başladı
İstanbul'da yüz yüze eğitimin başladığı ikinci hafta Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.
Okulların yüz yüze eğitime başladığı ikinci hafta, haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.
Maltepe D-100 Karayolu'nda servis minibüslerinin de trafiğe katılımıyla yaşanan yoğunlukta araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 07.53 itibariyle trafik yüzde 54 olarak belirtildi.
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